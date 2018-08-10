Посты российской военной полиции появятся у Голанских высот

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российская военная полиция выставит восемь постов возле демилитаризованной зоны у Голанских высот на границе Сирии и Израиля, первый пост уже выставлен в населенном пункте Эль-Весия, сообщил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по военной полиции полковник Виктор Зайцев.

"Мы сейчас находимся в Эль-Весии, провинция Эль-Кунейтра, где выставлен первый стационарный наблюдательный пост российской военной полиции. В дальнейшем будет выставлено еще семь постов. Все они будут являться гарантом безопасности для мирных жителей провинции Эль-Кунейтра", - сказал В.Зайцев.

Заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко добавил, что посты будут выставлены перед демилитаризованной зоной, которую контролируют силы ООН.

"Подчеркиваю, что в демилитаризованной зоне постов российской военной полиции не будет. Посты обеспечат мир в районах Сирии, а точнее в провинции Эль-Кунейтра", - сказал С.Кураленко.

Он также отметил, что российский флаг на данной территории будет гарантировать населению, что "мир на эту землю пришел навсегда".

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, затем израильский парламент принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Согласно резолюции ООН, аннексия была признана незаконной, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.

В начале августа миссия ООН в сопровождении российской военной полиции впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии провела патрулирование зоны, заехав в нее с территории Сирии. Второе патрулирование было проведено силами ООН самостоятельно, без сопровождения российских военных.

Ранее силам ООН, штаб которых расположен в Дамаске, приходилось для патрулирования этой территории ездить через Ливан, так как сирийская часть демилитаризованной зоны была захвачена боевиками.