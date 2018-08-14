Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 22 человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Число жертв обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе выросло до 22 человек, сообщает во вторник итальянское телевидение со ссылкой на власти страны.

В сообщениях отмечается, что озвучены предварительные данные по жертвам. Еще 8 человек получили тяжелые травмы.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

По данным итальянского телевидения, к вечеру на место трагедии прибудет премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Участок моста в Генуе протяженностью в примерно 200 метров обрушился во вторник. Отмечалось, что в момент катастрофы на нем находилось около 20 транспортных средств.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения специалистов.