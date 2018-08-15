Российские космонавты во время выхода в открытый космос запустили наноспутники "Танюша"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос запустили два наноспутника "Танюша", созданные студентами.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", наноспутники "Танюша-ЮЗГУ-3 и "Танюша-ЮЗГУ-4" запущены в рамках эксперимента "Радиоскаф", их группировку на орбите вырастет до четырех.

Автономная интеллектуальная группировка малых космических аппаратов разработана молодыми учеными и студентами Юго-Западного государственного университета.

Космические аппараты содержат адаптивную модель энергосбережения, позволяющую менять режим работы спутника исходя из объема накопленной энергии. Система активной ориентации обеспечит стабилизацию положения спутника и управление его вращением.

Нынешний выход в космос является вторым для российских космонавтов, предыдущий, февральский, стал рекордным по продолжительности нахождения в космосе, тогда космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин провели в открытом космосе более восьми часов.

Для Артемьева это третий выход в открытый космос, Прокопьев вышел в открытый космос впервые.