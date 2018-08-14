Итальянский премьер сообщил о 22 жертвах обрушения моста в Генуе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте во вторник прибыл на место обрушения моста в итальянском городе Генуя, сообщает итальянское телевидение. По его словам, жертвами обрушения стали 22 человека, еще 16 получили травмы, при этом девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, не менее 10 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.