Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 30 человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - До 30 человек выросло число жертв обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе, сообщил во вторник глава МВД Италии Маттео Сальвини.

"Я благодарю профессиональных спасателей и волонтеров, которые подключились с первой минуты и которые продолжают спасать жизни. К сожалению, подтверждены 30 жертв, кроме того, многие получили тяжелые травмы", - сказал Сальвини журналистам.

Ранее сообщалось, что он созвал кризисную комиссию в связи с катастрофой в Генуе. По данным итальянского телевидения, к вечеру на место обрушения прибудет премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций. Данных, указывающих на то, что речь могла идти о теракте, пока не поступало, отмечает Rai News.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.