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Индия отправит человека в космос к 2022 году

По словам премьер-министра страны, это может случиться и раньше

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Индия планирует осуществить пилотируемый космический полет к 2022 году, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

"Индия направит в космос мужчину или женщину к 2022 году, может и раньше, если будет возможно", - заявил премьер в обращении к нации в среду.

Он отметил, что космонавт полетит с государственным флагом страны и Индия станет после России, США и Китая четвертой страной мира, которая отправит человека в космическое пространство.

На минувшей неделе Индия объявила, что готовится осуществить полет неуправляемого комического корабля на Луну в 2019 году.

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Теги: Индия

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