На борту "Прогресса" проведут научные эксперименты перед его затоплением

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - На борту российского космического грузовика "Прогресс МС-08", который завершает свою миссию на орбите, проведут научные эксперименты перед затоплением в Тихом океане.

"После того как космический "грузовик" "Прогресс МС-08" выполнит свою миссию, он отстыкуется от Международной космической станции 23 августа в 05:16 по московскому времени и отправится в недельный автономный полет", - сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли. За это время на борту грузовика предстоит выполнить научные эксперименты.

30 августа в 04:25 он будет сведен с орбиты и затоплен на "кладбище космических кораблей" в несудоходной районе Тихого океана.

"Прогресс МС-08" в силу баллистических условий отправился к МКС в резервную дату 13 февраля по традиционной двухсуточной схеме вместо двухвитковой, предполагавший рекордно короткие сроки прибытия корабля: менее чем за 3,5 часа. Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.