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Суд в Турции отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Суд турецкого города Измир не удовлетворил запрос об освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста, сообщает в среду газета "Дейли сабах".

Адвокат пастора накануне подал соответствующее ходатайство с просьбой отменить принятое ранее судом решение, освободить Брансона и разрешить ему покинуть Турцию.

СМИ отмечают, что это уже не первая попытка адвоката Брансона добиться освобождения своего подзащитного из-под домашнего ареста. Предыдущая апелляция была отклонена судом примерно неделю назад.

Теперь, как ожидается, ходатайство будет передано в вышестоящий турецкий суд.

Ранее турецкий суд выдвинул против Брансона обвинения по нескольким статьям, в том числе о шпионаже в политических и военных целях, за который ему грозит 20 лет заключения. Его также обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Фатхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими. Если суд признает его виновным и по этим статьям, то ему грозят дополнительные 15 лет лишения свободы.

Турецкие правоохранительные органы задержали американского пастора Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции и связях с Гюленом после провалившейся попытки военного переворота 16 июля 2016 года.

Заключение американского пастора в Турции стало одной из причин введения санкций со стороны Вашингтона в адрес Анкары. США призывают турецкую сторону освободить Брансона. Анкара, в свою очередь, просит Вашингтон не вмешиваться в работу турецкой судебной системы.

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Теги: Турция, США, Эндрю Брансон

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