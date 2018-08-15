Среди погибших при обрушении моста в Италии оказались трое французов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Среди погибших при обрушении виадука в итальянской Генуе числятся три гражданина Франции, сообщили в МИД республики.

"Министерство иностранных дел с огорчением подтверждает, что среди жертв катастрофы в Генуе трое французов. Мы приносим наши соболезнования их семьям", - говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что французские и итальянские власти работают над тем, чтобы установить, нет ли граждан Франции среди пострадавших.

СМИ отмечают, что по обрушившемуся мосту пролегала оживленная автомобильная трасса A10, которая проходит по итальянскому региону Лигурия, а потом становится французской трассой A8, проходящей вдоль Лазурного берега.

Согласно последним данным, при обрушении пролета моста в Генуе погибли, по меньшей мере, 37 человек. При этом некоторые СМИ сообщают о 38 погибших. В настоящее время насчитывается 16 пострадавших, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Обрушение произошло во вторник днем. Местные власти предполагают, что причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.