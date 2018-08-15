Власти предупредили о существенном росте числа жертв обрушения моста в Генуе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Губернатор итальянской области Лигурия Джованни Тоти предупредил в среду, что число жертв обрушения пролета моста в Генуе может ощутимо возрасти.

"Мы продолжаем поисково-спасательные работы под мостом. Мы добрались еще не до всех зон. Работаем над тем, чтобы отыскать многочисленных пропавших без вести", - сказал Тоти в эфире итальянского телевидения.

По его информации, "большинство пострадавших, как сообщают врачи, имеют хорошие шансы на то, чтобы поправиться".

Согласно последним данным, при обрушении пролета моста в Генуе погибли по меньшей мере 37 человек. При этом некоторые СМИ называют чуть другую цифру - 38. Среди погибших - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет.

В настоящее время насчитывается 16 пострадавших, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Обрушение 200-метрового пролета моста произошло во вторник днем. Около 440 человек вынуждены были покинуть свои дома, так как конструкция рухнула на них.

Местные власти предполагают, что причиной ЧП могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Расположенная на севере Италии Генуя - административный центр области Лигурия.