Новая Зеландия ограничила продажи домов иностранцам

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Парламент Новой Зеландии принял закон, ограничивающих продажи домов иностранным гражданам.

По новым правилам, иностранцам перед покупкой жилья в стране придется сначала заручиться одобрением местного Управления по иностранным инвестициям, доказав, что такая сделка будет выгодна стране. Ограничения не будут касаться граждан Австралии и Сингапура.

Как пишет The Financial Times, цены на дома в стране с населением 4,7 млн человек за последние 10 лет подскочили на 60%, а доля домовладельцев среди населения упала до минимума за 70 лет.

По словам министра торговли Новой Зеландии Дэвида Паркера, 20% домов в Окленде и 10% районе Куинстаунских озер, где расположена самая дорогая недвижимость в стране, были куплены иностранцами в прошлом квартале.

"Можно спорить о том, насколько сильно это повлияло на цены, но факт этого влияния бесспорен, - сказал он. - И сегодня мы сделали еще один шаг к восстановлению великой мечты жителей Новой Зеландии о собственном доме".

При этом противники закона указывали на то, что ограничение продаж домов приведет к снижению инвестиций в строительный сектор страны и никак не поможет увеличить темпы строительства.

"На иностранцев приходится всего 3% рынка, и они обычно приобретают новые дома, так что иностранные инвестиции в жилье приводят к созданию новых домов", - заявил автор сайта о жилье Juwai.com Дейв Платтер.

Однако, несмотря на эти аргументы, 72% новозеландцев поддержали ужесточение контроля над передачей земли в собственность иностранцам, показал опрос 2017 года.