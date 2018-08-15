В МИД РФ заявили о явной антироссийской направленности оборонного бюджета США

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Новый оборонный бюджет США носит антироссийский характер, он загоняет российско-американские отношения в тупик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В практическом плане данный закон, которому, что примечательно, присвоено имя ярого русофоба сенатора Маккейна, продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией в условиях серьезного обострения вызовов и угроз", - сказала она на брифинге.

Одновременно Захарова отметила увеличение расходов, направляемых на "Европейскую программу сдерживания", которая предполагает наращивание передового военного присутствия США в Европе и противодействия так называемой "российской агрессии".

"Есть в законе и другие положения с явно антироссийской направленностью", - продолжила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в новом американском оборонном бюджете "предусматривается финансирование под конкретные проекты в рамках антироссийских и антикитайских установок, которые закреплены в стратегиях национальной безопасности, национальной обороны, а также обзоре ядерной политики США".

"Подобные действия все дальше загоняют в тупик российско-американские отношения и делают проблематичной саму возможность их перевода в конструктивное русло", - подчеркнула Захарова.