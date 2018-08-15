Прокурор Генуи назвал причиной обрушения моста человеческий фактор

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Обрушение пролета моста в Генуе, спровоцировавшее гибель почти 40 человек, произошло не из-за несчастного случая, заявил в среду прокурор города Франческо Коцци.

"Это был не несчастный случай. Речь идет о последствиях человеческого фактора", - сказал прокурор в эфире итальянского телевидения.

Коцци отметил, что следователи сделают все возможное, чтобы выяснить точную причину обрушения.

Ранее сообщалось, что эксперты выражали беспокойство в связи с состоянием моста, построенным в 1960-е годы. В момент катастрофы, на нем велись ремонтные работы.

По последним данным, при обрушении пролета моста в Генуе погибли по меньшей мере 37 человек. При этом некоторые СМИ называют другую цифру - 38. Среди погибших - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет. Также известно, что три жертвы - граждане Франции.

Также пострадали 16человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Обрушение 200-метрового пролета моста произошло во вторник днем, власти предполагают, что причиной ЧП могло стать ослабление несущих конструкций. 440 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за инцидента.