Главные новости
В РоссииСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестВ РоссииПесков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваМоскваЧасть "зеленой" линии московского метро была парализована больше часа
В мире

Прокурор Генуи назвал причиной обрушения моста человеческий фактор

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Обрушение пролета моста в Генуе, спровоцировавшее гибель почти 40 человек, произошло не из-за несчастного случая, заявил в среду прокурор города Франческо Коцци.

"Это был не несчастный случай. Речь идет о последствиях человеческого фактора", - сказал прокурор в эфире итальянского телевидения.

В миреВласти предупредили о существенном росте числа жертв обрушения моста в ГенуеВласти предупредили о существенном росте числа жертв обрушения моста в ГенуеЧитать подробнее

Коцци отметил, что следователи сделают все возможное, чтобы выяснить точную причину обрушения.

Ранее сообщалось, что эксперты выражали беспокойство в связи с состоянием моста, построенным в 1960-е годы. В момент катастрофы, на нем велись ремонтные работы.

По последним данным, при обрушении пролета моста в Генуе погибли по меньшей мере 37 человек. При этом некоторые СМИ называют другую цифру - 38. Среди погибших - трое детей, одному из которых восемь лет, другим по 12 и 13 лет. Также известно, что три жертвы - граждане Франции.

Также пострадали 16человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

Обрушение 200-метрового пролета моста произошло во вторник днем, власти предполагают, что причиной ЧП могло стать ослабление несущих конструкций. 440 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за инцидента.

Обрушение моста в Генуе

8 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Италия, Генуя

Новости по теме

В мире
Власти предупредили о существенном росте числа жертв обрушения моста в ГенуеВласти предупредили о существенном росте числа жертв обрушения моста в Генуе
Спасатели продолжают искать многочисленных пропавших без вестиПодробнее
 Турция повысила ввозные пошлины на ряд американских товаровТурция повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров
Ранее Дональд Трамп решил повысить пошлины на импорт из Турции стали и алюминияПодробнее
 Путин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее времяПутин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее время
Российский президент готов обсудить проблемы региона с Ким Чен Ыном, сообщают северокорейские СМИПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Исследование ко Дню кошек, опасность яркого синего света и новый эффект в магнитных мешалкахПодробнее
Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 22 человекЧисло жертв обрушения моста в Генуе выросло до 22 человек
По предварительным данным, еще 8 человек получили тяжелые травмыПодробнее
 Вену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 годуВену признали самым комфортным городом для проживания в 2018 году
Москва заняла в рейтинге 68-е место, Санкт-Петербург - 70-еПодробнее
 Автомобильный мост обрушился в итальянской ГенуеАвтомобильный мост обрушился в итальянской Генуе
В момент обрушения на мосту находилось множество машинПодробнее
 Эрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроникиЭрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроники
Президент напомнил, что у Турции тоже есть своя технологическая компания - Venus VestelПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 августа6 фото
14 августа
Фотохроника 14 августа
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваМоскваЧасть "зеленой" линии московского метро была парализована больше часаВ РоссииВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ миреПутин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее времяКультураСкончался писатель Эдуард УспенскийВ РоссииПробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 году

СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест

Заседание суда по этому вопросу ожидается 16 августа Подробнее

Самая северная палеолитическая стоянка древних людей обнаружена в Якутии

Фанаты киевского "Динамо" напали на болельщиков чешской "Славии" перед матчем ЛЧ

Путин отметил недостаток позитивного контента в соцсетях

В МИД РФ заявили о явной антироссийской направленности оборонного бюджета США

Прокурор Генуи назвал причиной обрушения моста человеческий фактор

В МИД РФ назвали безосновательными новые санкции США

Новая Зеландия ограничила продажи домов иностранцам

Среди погибших при обрушении моста в Италии оказались трое французов

В скандальном детсаду в Астрахани связанных детей оставляли на полу туалета

Движение поездов на "зеленой" ветке московского метро возобновлено

Синоптики предупредили, что с запада к Москве приближается гроза

Часть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часа

Часть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часаВ метро загорелось оборудование, из-за чего на платформах скопились люди Подробнее

Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"

Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"Обращения также поступили в Верховный суд и Минюст РФ Подробнее

В Самаре оштрафован районный депутат из-за конфликта с полицией после матча ЧМ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru