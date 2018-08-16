Экс-директор ЦРУ отреагировал на лишение доступа к секретным данным

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Джон Бреннан, который ранее занимал пост директора ЦРУ, назвал решение Дональда Трампа о лишении его доступа к секретным материалам политически мотивированным злоупотреблением властью и способом отомстить за критику в адрес администрации.

Он в телефонном интервью телеканалу MSNBC заявил, что Д.Трамп пытается подавить любую критику в свой адрес, ограничивая свободу слова, и это является "политически мотивированным актом", "злоупотреблением властью", и что эти шаги президента "самым серьезным образом волнуют вех американцев".

При этом Бреннан подчеркнул, что Трампу "не удастся сдержать" его.

Об отзыве Трампом допуска Бреннана к секретным материалам объявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию", - говорится в заявлении Трампа, которое зачитала журналистам Сандерс.

Трамп также обвинил Бреннана в том, что тот "выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения".

"На данный момент работы моей администрации риск, вызванный его неустойчивым поведением и поступками, перевешивает любую возможную выгоду высокопоставленных официальных лиц от консультаций с господином Бреннаном", - заявил Трамп.

Ранее Бреннан после июньского российско-американского саммита в своем твиттере обвинил Трампа в государственной измене.