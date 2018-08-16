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Экс-президента Армении Саргсяна вызовут на допрос

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бывшего президента Армении Сержа Саргсяна допросят по "делу 1 марта", сообщил глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян в четверг после заседания правительства Армении.

"Показания будут давать все, кто имеет связь к этому делу. Показание даст также третий президент Армении Серж Саргсян", - сказал Хачатрян.

Пока решается, на какие вопросы он будет отвечать и когда, сообщил С.Хачатрян. "Такова тактика расследования, следователь самостоятельно должен планировать свои действия, чтобы допрос был эффективным", - заявил он.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск и сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков и в мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Теги: Армения, Серж Саргсян

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