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КНДР потребовала от США подписать мирный договор

Это разрядит напряженность на Корейском полуострове, считают в Пхеньяне

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Согласие США на подписание мирного договора с КНДР необходимо для разрядки напряженности и установления мира на Корейском полуострове, говорится в комментарии северокорейской газеты "Нодон синмун", опубликованном в пятницу.

"Нет никаких причин для того, чтобы игнорировать договор об окончании войны. Это предварительный и важный процесс, призванный заложить основу для разрядки напряженности и установления прочного мира на Корейском полуострове", - пишет издание.

В публикации говорится, что подписание договора будет способствовать "взаимному доверию и станет прорывом в области обеспечения мировой безопасности".

Ориентированный на зарубежную пропаганду северокорейский сайт Meari в своем комментарии подчеркнул: "Пока сохраняется только перемирие, даже незначительный инцидент может перерасти в кризис. Если это случится, то отношения Севера с Югом и США могут вернуться к былой стадии конфронтации".

Все предложения США, касающиеся конкретных шагов в области реализации договоренностей американо-северокорейского саммита по денуклеаризации, отвергнуты Пхеньяном, сообщил ранее телеканал CNN, ссылаясь на информированные дипломатические источники.

США настаивают на полной, поддающейся проверке денуклеаризации, заявляя, что санкции против Северной Кореи будут оставаться в силе до конца этого процесса. Пхеньян же хочет смягчения санкций, подписания мирного договора и гарантий безопасности со стороны Вашингтона как предварительных условий для дальнейшего продвижения по пути отказа от ракетно-ядерной программы.

По итогам Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США пребывают в состоянии перемирия, договор об окончании войны не был подписан.

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Теги: КНДР, США

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