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Трамп посетит военный парад в Париже вместо проведения торжества в Вашингтоне

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен посетить военный парад на базе ВВС США Эндрюс (штат Мэриленд), а также посетить парад в Париже по случаю годовщины прекращения военных действий в Первой мировой войне 11 ноября вместо проведения торжества в американской столице. Об этом сам Трамп написал в своем твиттере.

Вместе с тем он не исключил, что в следующем году в Вашингтоне может быть проведен парад, если стоимость его организации будет ниже, чем праздника в 2018 году, стоимость которого могла достичь суммы в $92 млн.

"Может быть, мы подготовим что-нибудь в следующем году в Вашингтоне, когда расходы будут ниже. Сейчас мы можем купить больше истребителей!" - добавил он. Таким образом, Трамп подтвердил, что отменил парад в Вашингтоне из-за высокой стоимости его организации. Ранее об отмене действа сообщили в Пентагоне.

Идея провести парад в Вашингтоне пришла Трампу после того, как он посетил торжества в честь Дня взятия Бастилии по приглашению французского президента Эмманюэля Макрона.

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Теги: Дональд Трамп, Париж

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