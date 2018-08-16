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Трамп назвал американские СМИ, публикующие фейковые новости, "партией оппозиции"

Так он отреагировал на кампанию американских СМИ, которые намерены опубликовать материалы в поддержку свободы прессы

Трамп назвал американские СМИ, публикующие фейковые новости, "партией оппозиции"
Президент США Дональд Трамп
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг вновь раскритиковал американские СМИ, которые публикуют фальшивые новости и тем самым вредят стране.

"СМИ, публикующие фейковые новости - это партия оппозиции. (Их деятельность - ИФ) вредит нашей великой стране... но мы побеждаем!" - написал он в твиттере.

Как сообщалось, более 350 американских новостных изданий намерены опубликовать в четверг редакционные статьи, в которых выступят в поддержку свободы прессы и с критикой отношения к СМИ президента Трампа.

Среди американских СМИ, которые в рамках кампании уже опубликовали статьи с критикой действий Трампа, The New York Times, The Daily Telegraph. К акции также присоединились зарубежные издания - в частности, британская The Guardian.

Трамп с начала своего президентского срока в январе 2017 года неоднократно критиковал ряд СМИ за неподтвержденные фейковые новости, цель которых, по его мнению, сеять тревогу в обществе и недоверие к власти.

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Теги: США, Дональд Трамп

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