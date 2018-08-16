Трамп подписал приказ, упрощающий процедуру применения кибероружия

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал приказ, который пересматривает директиву по мерам обеспечения кибербезопасности, сообщила газета Wall Street Journal.

Директива 20, подписанная ранее президентом Бараком Обамой, представляет собой план по обеспечению кибербезопасности, в котором содержится широкий набор стандартов, определяющих деятельность федеральных органов в борьбе с угрозами в киберпространстве.

Как отметило издание, в приказе Д.Трампа "снимаются ограничения" на условия, при которых президент может пойти на "применение кибероружия против своих противников".

Вместе с тем, газета отмечает, что ей не удалось получить от своих источников детали изменений, хотя они и признали, что приказ был подписан.

В то же время, пишет Wall Street Journal, один из источников из числа официальных представителей, охарактеризовал приказ как "наступательный шаг вперед", который может способствовать проведению военных операций, предотвращению иностранного вмешательства в американские выборные процессы, краж американской интеллектуальной собственности.

По данным газеты, за изменение Директивы 20 с момента вступления в должность советника президента по нацбезопасности выступал Джон Болтон.