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В ООН призвали допустить осужденного экс-президента Бразилии до президентских выборов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Комитет ООН по правам человека в пятницу вынес решение, согласно которому бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не должен быть отстранен от участия в президентских выборах, следует из сообщения этого ооновского подразделения.

Там отмечают, что да Силва, отбывающий тюремное заключение по обвинению в коррупции и являющийся фаворитом на октябрьских выборах, имеет право на участие в президентской гонке, так как апелляционные суды по его делу не завершили работу.

Комитет ООН по правам человека "просит Бразилию принять необходимые меры, чтобы гарантировать, что Лула может воспользоваться политическими правами в тюрьме в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года", говорится в сообщении.

Это решение является ответом на запрос адвокатов Лулы да Силвы, обратившихся к международной организации 27 июля.

Выборы в Бразилии пройдут 7 октября 2018 года. Лула да Силва был президентом Бразилии в период с 2003 по 2010 гг. и намерен баллотироваться в 2018 году.

Экс-глава Бразилии в 2017 году был приговорен 9,5 годам тюрьмы, однако в январе приговор ужесточили до 12 лет. Лула начал отбывать наказание 7 апреля, хотя настаивал на том, что должен отправиться за решетку не раньше, чем будут рассмотрены все апелляции по его делу.

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Теги: Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва

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