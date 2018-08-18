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Эксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Меркель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, скорее всего, станет поворотным пунктом в отношениях между Москвой и Берлином, в том числе с учетом угроз санкционного давления со стороны США, считают российские и немецкие политологи.

Совместное реагирование на угрозы Трампа

Путин и Меркель в ходе субботней встречи в правительственной резиденции Мезеберг вполне могут прийти к взаимопониманию по реагированию на угрозы санкций со стороны США, которые представляют определенную угрозу и для немецкой стороны, считает немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

"Не исключено, что предстоящая встреча может стать поворотным моментом в диалоге между Москвой и Берлином, поскольку будет проходить при иных геополитических обстоятельствах, которые были еще несколько недель назад. Сейчас есть явная угроза американских санкций и в отношении Германии, и в отношении России. Полагаю, что в вопросе о том, как вести себя в отношении санкций США, возможен прогресс", - заявил Рар в четверг "Интерфаксу".

В свою очередь, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия" Владислав Белов полагает, что к возможности взаимодействия между Москвой и Берлином по данному вопросу можно относиться с осторожным оптимизмом.

"Из уже озвученных тем, которые войдут в повестку дня встречи, особое место также займут вопросы взаимодействия в рамках проекта "Северный поток-2". По данному проекту ни у Москвы, ни у Берлина, ни, в целом, у ЕС нет реальных инструментов противодействия возможным экстерриториальным санкциям, которые могут ввести США", - заявил германист "Интерфаксу".

Гуманитарный альянс в Сирии

Вероятность достижений конкретных договоренностей между Москвой и Берлином о совместных гуманитарных акциях в Сирии весьма высока, и у Меркель есть вполне конкретная мотивация положительно ответить на предложения российской стороны, полагает Рар.

"По этому вопросу, полагаю, есть очень хорошая перспектива. В Сирии фактически закончилась война, и Путин предлагает совместные гуманитарные проекты, реализация которых поможет вернуть в Сирию большое количество беженцев. Это очень интересно для Меркель, которую критикуют за то, что она открыла границы мигрантам. Такой совместный шаг Москвы и Берлина мог бы спасти репутацию федерального канцлера в Германии", - считает политолог.

Не исключено, что результаты обсуждения этого вопроса могут стать настоящим прорывом по взаимодействию Москвы и Берлина, а в перспективе и с ЕС в целом, по гуманитарным проектам в Сирии, считает Белов.

"Эта встреча, без преувеличения, может стать прорывной по взаимодействию в Сирии, по совместным усилиям урегулирования сирийского кризиса, по миграционным потокам. Известно, что сделка ЕС с Турцией, заключенная в марте 2016 года и состоявшая в том, чтобы турецкая сторона принимала у себя беженцев, не имеющих права остаться в Евросоюзе, оказалась неэффективной. Численность беженцев, принятых Турцией, оказалась мизерной", - полагает эксперт.

По оценке германиста, нынешняя ситуация может подтолкнуть Меркель поддержать гуманитарные акции Москвы в Сирии, причем, возможно, на более широкой основе, чем это была сделано недавно совместно с Францией.

"Меркель, вполне возможно, пойдет на взаимодействие с Россией в рамках ЕС на совместную гуманитарную помощь в Сирии, а также по инфраструктурным проектам. На мой взгляд, здесь есть основания ожидать определенных подвижек. Если это произойдет, то это будет прорыв. Акция, которая была проведена совместно с Францией, имела единичный характер", - сказал собеседник агентства.

Фокусирование внимания для официального Берлина имеет особое значение, отмечает эксперт. Известно, что сирийцы составляют основную группу беженцев в ЕС, особенно в Германию. Причем это реальные беженцы, а не так называемые "социальные мигранты", - сказал Белов.

"Германия, определенно, готова обсудить с Россией этот вопрос, хотя здесь есть немало подводных камней", - отметил он.

Украинская головоломка

Традиционным пунктом повестки встреч высокопоставленных представителей Москвы и Берлина является украинский кризис? включая соблюдение сторонами конфликта условий Минских соглашений, но здесь, как считает Рар рассчитывать на серьезное продвижение весьма проблематично.

"Что касается темы украинского кризиса, то здесь все гораздо сложнее, считает Рар. "По поводу ситуации на Украине очень многое зависит от официального Киева", - отметил он.

Основная проблема состоит в том, что украинские власти более, чем скептически воспринимают Минские соглашения, что осложняет весь переговорный процесс, который, как признают в Берлине, заходит в тупик, считает Белов.

"Вполне возможно, удастся обсудить ситуацию на Украине. Официальный Киев занял отрицательную позицию к Минским соглашениям. Меркель явно заинтересована в обсуждении ситуации, отдавая себе отчет в том, что "Нормандский формат" оказался в тупике. А что может быть предложено взамен, непонятно", - сказал германист.

Прагматичные отношения

От предстоящей встречи Путина и Меркель, не без оснований, можно ожидать новый импульс для возврата российско-германских отношений к позитивному тренду, который преобладал до 2014 года, считает Белов.

"Это, однозначно, будет встреча, закрепляющая позитивные и все конструктивные элементы в российско-германских отношениях. Хочу заметить, что поворот в позитивную сторону в двусторонних отношениях уже произошел. Полагаю, что после охлаждения отношений в 2014 году, положительный тренд был обозначен в 2016-2017 годах, хотя со мной многие не соглашались", - сказал Белов.

При этом хорошим знаком для Москвы является тот момент, что это будет одной из первых рабочих встреч федерального канцлера после ее выхода из отпуска, отметил эксперт.

На фоне критической позиции Запада в отношении Москвы нынешняя позиция официального Берлина имеет особый характер, которая после субботней встречи Путина и Меркель, может звучать более отчетливо, считает Рар.

"В целом, есть основание рассматривать нынешнюю позицию Германии в отношении России, как действия посредника, который выполняет важную роль в диалоге между Москвой и Западом, Отчасти эту посредническую роль в настоящее время начинает играть и Вена", - сказал он.

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Теги: Россия, Германия, Владимир Путин, Ангела Меркель

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