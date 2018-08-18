Установлено происхождение бомбы, упавшей на автобус с детьми в Йемене

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Военные эксперты устновили, что на школьный автобус в Йемене упала бомба американского производства, сообщил телеканал CNN.

По его информации, бомба была продана Саудовской Аравии в рамках соглашения по поставке оружия, одобренного государственным департаментом. Она управляется лазерным наведением и производится на предприятии "Локхид-Мартин", одном из самых крупных поставщиков оружия армии США.

Авиаудар с жертвами среди детей произошел 9 августа. Тогда погиб 51 человек, 40 из них дети. Предположительно его совершила коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия. Сейчас проходит расследование трагедии, которое должно установить ответственных за гибель детей.