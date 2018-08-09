Число жертв авиаудара саудовской коалиции в Йемене возросло до 50 человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Авиаудар саудовской коалиции по автобусу на севере Йемена унес жизни как минимум 50 человек, ранения получили 77 человек, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на департамент здравоохранения, находящийся под управлением повстанцев-хуситов.

Ранее сообщалось о 43 погибших и 63 пострадавших.

Среди погибших, отмечает агентство, были дети. Инцидент произошел в йеменской провинции Саада.

В свою очередь Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил ранее, что в результате удара по автобусу погибли 29 детей младше 15 лет, получили ранения 48 человек, среди которых 30 являются детьми.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что авиаудар был направлен против повстанцев-хуситов, которые ранее запустили ракету в сторону Саудовской Аравии.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы Йемена.