Что случилось этой ночью: суббота, 18 августа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Агентство Fitch составило "позитивный" прогноз для российской экономики, сохранив рейтинг "BBB-". Министр финансов Антон Силуанов отозвался об очередном рейтинге.

- США будут готовиться к ядерной угрозе со стороны Китая. Пентагон ждет, что у Китая появится стратегический ядерный бомбардировщик.

- Дети в Йемене погибли из-за бомбы, сделанной в Америке. Это установили эксперты телеканала CNN.

- Билеты на бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова закончились через три минуты после начала продаж.