В Польше при аварии автобуса с украинцами погибли три человека

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Польше сорвался с откоса дороги и перевернулся автобус с 54 украинцами, в результате трое погибли, 18 человек получили ранения, в том числе девять - серьезные, сообщают польские СМИ в субботу утром.

Как сообщает RMF24, трагедия произошла поздно вечером в пятницу шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна между Пшемыслом Саноком в Подкарпатье.

Водитель автобуса, который направлялся в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса.

51 пассажир автобуса был доставлен в больницы. Среди них есть и дети.

Сайт Wiadomosci Gazeta.pl сообщает об 11 тяжелораненых.