Главные новости
В миреУмер бывший генсек ООН Кофи АннанВ миреЧисло жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41 человекаВ миреЭксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Меркель
В мире

Лукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил нового премьера

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства.

Как сообщает госагентство "БелТА", премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководивший аппаратом Совета министров.

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. "Он (Ляшенко) находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко. До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн "Белнефтехим", - сообщил Лукашенко.

Также заместителем премьер-министра назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности зампредседателя КГК. "Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа", - заявил президет.

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Белоруссии в России. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок.

Министром промышленности назначен Павел Утюпин.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко

Новости по теме

В мире
Умер бывший генсек ООН Кофи АннанУмер бывший генсек ООН Кофи Аннан
Лауреату Нобелевской премии мира было 80 летПодробнее
 Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41 человекаЧисло жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41 человека
Ночью под завалами бетона спасатели обнаружили машину, в которой находилась семья из трех человек, включая ребенкаПодробнее
 Экс-капитан сборной Пакистана по крикету принес присягу в качестве главы кабминаЭкс-капитан сборной Пакистана по крикету принес присягу в качестве главы кабмина
Имран Хан возглавляет партию "Движение за справедливость", которая выиграла июльские выборыПодробнее
 Пентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на СШАПентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на США
Американские военные ждут появления новых стратегических ядерных бомбардировщиковПодробнее
Эксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и МеркельЭксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Меркель
Высока вероятность, что отношения России и Германии подошли к поворотному пунктуПодробнее
 "Самый бедный в мире президент" отказался еще и от пенсии сенатора"Самый бедный в мире президент" отказался еще и от пенсии сенатора
Бывший лидер Уругвая Хосе Мухика известен скромным образом жизни и тем, что отдавал почти всю зарплату на благотворительностьПодробнее
 КНДР потребовала от США подписать мирный договорКНДР потребовала от США подписать мирный договор
Это разрядит напряженность на Корейском полуострове, считают в ПхеньянеПодробнее
 Трамп пригрозил снизить уровень поддержки ТурцииТрамп пригрозил снизить уровень поддержки Турции
Президент США требует освободить американского пастораПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Ушла из жизни Арета Франклин10 фото
16 августа
Ушла из жизни Арета Франклин
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУмер бывший генсек ООН Кофи АннанВ миреЧисло жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41 человекаВ миреЭксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и МеркельВ миреЭкс-капитан сборной Пакистана по крикету принес присягу в качестве главы кабминаВ миреПентагон заподозрил Китай в подготовке атаки на СШАСпортБилеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минуты

Электробусы появятся в Москве 1 сентября

По данным московских властей, первые маршруты пойдут в районе ВДНХ Подробнее

Причиной отравления детей в лагере Дагестана назвали некачественное мясо курицы

Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Умер бывший генсек ООН Кофи АннанЛауреату Нобелевской премии мира было 80 лет Подробнее

Эрдоган исключил смену курса Турции под давлением извне

В Грузии юноша установил новый мировой рекорд по собиранию кубика Рубика

В Москве началось прощание с писателем Эдуардом Успенским

Задержанного главу фонда ОМС Дагестана заподозрили в мошенничестве на 210 млн рублей

Спецпрокурор Мюллер потребовал отправить под стражу экс-советника Трампа

Глава дагестанского фонда ОМС задержан по подозрению в превышении полномочий

Немногочисленный ЛГБТ-парад прошел в Одессе под охраной полиции

В Польше при аварии автобуса с украинцами погибли три человека

Средневековое кладбище обнаружили в Пскове под слоем асфальта

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru