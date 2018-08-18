Лукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил нового премьера

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства.

Как сообщает госагентство "БелТА", премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководивший аппаратом Совета министров.

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. "Он (Ляшенко) находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко. До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн "Белнефтехим", - сообщил Лукашенко.

Также заместителем премьер-министра назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности зампредседателя КГК. "Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа", - заявил президет.

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Белоруссии в России. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок.

Министром промышленности назначен Павел Утюпин.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.