Что произошло за день: суббота, 18 августа

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Путин на свадьбе австрийского министра, смерть Кофи Ананна и блокирование Украиной российского танкера

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Он произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора. Сам президент позднее назвал поездку добрым частным визитом.

- Из Австрии президент РФ направился в Германию, где сегодня вечером проведет переговоры с Ангелой Меркель. Лидеры обозначили широкий круг вопросов для обсуждения.

- Бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан скончался в возрасте 80 лет.

- Российское судно "Механик Погодин", находящееся в порту Херсона, заблокировано там на три года. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Премьер-министром назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.

- Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 42.

- Петр Порошенко подписал закон, который запрещает принудительное исполнение решений иностранных судов о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором украинского предприятия-должника ОПК является юрлицо "государства-агрессора".

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