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Володин получил в Анкаре поддержку Турции по ситуации с ПАСЕ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Анкара полностью поддерживает позицию Москвы в ситуации с Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Делегация РФ в 2014 году была "за Крым" лишена ряда основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса, участия в руководящих структурах и мониторинговых миссиях. В знак протеста она отказалась принимать участие в сессиях Ассамблеи. С середины прошлого года Москва приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

"Заручились полной поддержкой наших шагов в ПАСЕ со стороны Турции. Турецкие коллеги разделяют нашу позицию: права национальных делегаций не должны нарушаться, их нельзя лишать права голоса", - сказал В.Володин журналистам в субботу по итогам рабочей поездки в Анкару.

Володин встретился с президентом страны Реджепом Тайип Эрдоганом после прошедшего сегодня в столице республики шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития.

В этот же день у спикера прошли встречи с главой МИД Турции Мавлютом Чавушоглу и председателем парламента Турции Бинали Йылдырым, где, сообщил он, обсуждалось взаимодействие парламентских делегаций на международных площадках, в том числе в ПАСЕ.

При обсуждении темы стороны были едины во мнении: "с национальными делегациями нельзя так поступать - права национальных делегаций не должны нарушаться", подчеркнул спикер.

"Турция поддерживает Россию в вопросах, связанных с защитой прав национальных делегаций и недопустимости лишения права голоса-, - добавил Володин.

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Теги: Турция, Вячеслав Володин, ПАСЕ

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