Найден исчезнувший у берегов Африки танкер с грузино-российским экипажем

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пропавший на прошлой неделе у берегов западной Африки танкер под панамским флагом "Пантелена", на борту которого находятся 17 грузинских и двое российских моряков, обнаружен и доставлен в порт Овендо (Габон), сообщают в четверг вечером грузинские СМИ. По информации СМИ, об обнаружении судна сообщает Региональный центр морской безопасности Центральной Африки.

В сообщении говорится, что танкер с 7 тысячами тонн топлива был обнаружен американскими спутниками. Пока не сообщается о состоянии здоровья членов экипажа и о причинах, из-за которых судно не выходило на связь.

На прошлой неделе МИД Грузии сообщил об исчезновении судна Pantelena IMO 9321469. По информации ведомства, в последний раз судно выходило на связь 14 августа, находясь в Гвинейском заливе.

Судно "Пантелена" принадлежит греческой компании Lotus Shipping.

В четверг утром в МИД Грузии сообщили журналистам, что к поискам судна подключены, как Габон, так и другие государства региона, а также британский морской центр UKMTO. Не исключали, что судно могло быть захвачено пиратами.

Со своей стороны в МИД России заявляли, что держат на контроле ситуацию с пропавшим в Габоне танкером, на борту которого находятся два гражданина России.