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Град величиной с куриное яйцо уничтожил урожай винограда в Грузии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Жители сел Ахметского муниципалитета региона Кахетии, главного виноградарского региона Грузии, которые остались без урожая из-за обрушившейся на них в ночь на воскресенье стихии, требуют от властей компенсировать ущерб.

Жители сел Ахашени и Кистаури перекрыли центральную дорогу на территории муниципалитета. "Мы уничтожены, у нас ничего не осталось. Вся надежда была на этот урожай, у нас долги в банках", - сказал журналистам один из участников акции Роберт Хомизури.

По его словам, власти потратили миллионы на противоградную систему в регионе, но она не была использована. "Такой стихии мы не помним. Требуем, чтобы пришли представители властей, встретились с нами и помогли. В противном случае акции будут продолжены", - сказал он.

Как сообщают грузинские СМИ, была мобилизована полиция и вскоре блокированная участниками акции дорога была открыта.

Стихия нанесла серьезный ущерб жителям сел Ахметского и Телавского муниципалитетов, затопив первые этажи домов, дворы и приусадебные участки, градины величиной в куриное яйцо полностью уничтожили урожай винограда, повалены деревья, повреждены дороги и линии электропередачи, в результате чего многие жители остались без света.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, из Телави и Ахмета поступило более 100 вызовов с просьбой о помощи. На местах работают бригады спасателей и муниципальные службы, которые расчищают дороги и выкачивают воды из затопленных подвалов и домов местных жителей.

Сильный ливень минувшей ночью создал проблемы и в других регионах Восточной Грузии, в том числе в Тбилиси, где было зафиксировано 127 вызовов спасателей, а также в городе Рустави и курортном поселке Цхнети, где сошли оползни.

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Теги: Грузия, Кахетия

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