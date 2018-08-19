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Эквадор ужесточил правила въезда для бегущих от кризиса жителей Венесуэлы

Люди въехали на территорию соседней Колумбии, но не могут ехать дальше

Эквадор ужесточил правила въезда для бегущих от кризиса жителей Венесуэлы
Мигранты из Венесуэлы в Колумбии
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Эквадор ввел новые правила въезда в страну, чтобы остановить поток мигрантов, прибывающих из Венесуэлы без паспорта, сообщает "Би-би-си".

Тысячи венесуэльцев покидают страну из-за экономического кризиса. Венесуэла не имеет границы с Эквадором, и чтобы добраться до этой страны, люди едут через территорию Колумбии. Но и Эквадор не является для них конечным пунктом путешествия - многие направляются еще южнее - в Перу и Чили.

Колумбия уже выразила протест в связи с ужесточением норм въезда в Эквадор, так как тысячи человек остаются на ее территории.

За последние 15 месяцев более миллиона человек въехали в Колумбию из Венесуэлы, каждый день к границе Эквадора подходят по 4 тысячи человек. С субботы 18 августа пересечь границу могут только те, у кого есть при себе паспорт.

Как отмечает "Би-би-си", многие мигранты шли пешком или ехали на попутных машинах, у значительного числа людей при себе лишь некоторые удостоверения личности, но не паспорта. Практически все только на месте узнают, что они не смогут попасть в Эквадор. При этом они заявляют, что не намерены возвращаться, так как ситуация на родине слишком тяжелая.

Между тем, уже с 25 августа такие же правила начнут действовать на границе Перу.

Бразилия выражает беспокойство в связи с ситуацией в Венесуэле, властям пришлось на время закрывать границу. На этой неделе лагерь мигрантов на территории Бразилии был атакован местными жителями. Они подожгли лагерь на фоне слухов о том, что владельца местного ресторана ограбили и избили венесуэльцы.

Экономическая ситуация в Венесуэле остается крайне тяжелой - в стране наблюдается самая высокая инфляция в мире, фиксируется нехватка продовольствия и медикаментов.

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Теги: Венесуэла, Колумбия, Эквадор

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