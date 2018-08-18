Президент Венесуэлы объявил о повышении зарплаты

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро повысил заработную плату в пятый раз за год, сообщило в субботу агентство Associated Press.

На следующей неделе национальная валюта, боливар, переживет очередную деноминацию: номинал банкнот потеряет пять нулей. Новый размер зарплаты составит 1800 боливаров. Это на 3 300% больше прежнего оклада (пять миллионов боливаров до деноминации). На черном рынке за нее будут давать около $30.

Кроме повышения зарплат Мадуро объявил о желании привязать цены и пенсии к национальной криптовалюте - Petro, которая пока не вошла в обращение. Ожидается, что один Petro будет равен $60 или 3 600 суверенным боливарам.

Правительство собирается помочь предприятиям выдержать повышение зарплаты.

В последние годы Венесуэла переживает огромную инфляцию, вызванную экономическим кризисом и американскими санкциями.