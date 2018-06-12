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Франция и ФРГ готовы помочь в разминировании на востоке Украины

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Власти Франции и Германии готовы оказать помощь в разминировании в зоне конфликта на востоке Украины, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция и Германия предложили принять участие в разминировании, выделив дополнительные средства, а также - предоставив консультации экспертов", - заявил он журналистам в Берлине.

Кроме того, французский министр отметил необходимость большей защиты гражданских объектов.

"Базовые гражданские объекты инфраструктуры, такие как фильтрационная станция в Донецке, должны быть лучше защищены", - заявил он, подчеркнув, что в то решение, которое будет выработано в случае с этой станцией, в дальнейшем может быть использовано как модель для обеспечения безопасности и многих других объектов.

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Теги: Украина, Донбасс, Франция, Германия
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