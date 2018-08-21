Моряки попросили профсоюз помочь им в репатриации с судна "Палладий"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пять членов экипажа российского судна "Палладий", находящегося на ремонте в южнокорейском Пусане, обратились к Дальневосточной региональной организации (ДВРО) Российского профсоюза моряков с просьбой помочь им вернуться на родину.

"Моряки сообщают о том, что у них существует проблема в списании с борта судна и получения полного расчета по заработной плате. Моряки уже в течение двух месяцев после окончания сроков действия их трудовых контрактов не могут уехать на родину", - сообщил агентству "Интерфакс" председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Моряки также обратились в Генеральное консульство РФ в Южной Корее.

В свою очередь ДВРО РПСМ подготовило обращение в Приморскую транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу в списании с судна и возвращения на родину.

Как сообщил агентству начальник отдела кадров компании-судовладельца "ДальТранс" Олег Коваль, у моряков нет проблем с репатриацией.

"У нас нет проблем с репатриацией, никто из моряков списываться с судна не хотел", - отметил О.Коваль.

Как сообщалось, в июне российское судно "Палладий" копании "ДальТранс" было задержано портовыми властями в южнокорейском Пусане за долги по зарплате морякам. Долг восьми членам экипажа за пять месяцев составил 250 тыс. рублей.

По данным профсоюза, после обращения в Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан, большая часть долга по заработной плате морякам была выплачена.