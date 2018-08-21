Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) во вторник подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Церемония состоялась в рамках военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной Кубинке, подписи под документом поставили глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и министр национальной обороны и восстановления армии ЦАР Мари Ноэль Койяра.

По оценке Шойгу, реализация соглашения "будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере".

Койяра полагает, что соглашение станет основой для подготовки национальных Вооружённых сил.

"У нас очень крепкие и тесные взаимоотношения (с Россией). После тех событий, которые имели место в нашей стране, наша армия полностью деструктурирована. Сейчас нашей основной задачей является нарастить боеспособность армии для того, чтобы она могла защищать национальную территорию, для того, чтобы она могла защищать народ", - сказала Ноэль Койяра в ходе переговоров с Шойгу во вторник.

"Думаю, - отметила она ранее, - что соглашение, которое заключим сегодня, станет основой для подготовки наших подразделений".

Министр подчеркнула, что отношения между РФ и ЦАР "на протяжении более чем 50 лет всегда отличались очень позитивными шагами". "На территории нашей страны находилось посольство Российской Федерации, и посольство России никогда не покидало территорию нашей страны во время всех кризисов", - отметила Койяра.

Она также сообщила, что в свое время должна была учиться медицине в России, но выбрала экономику. "Образование в области экономики я тоже получила в России и была в первой группе специалистов, которые проходили обучение в России", - сказала Койяра.

31 июля стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые приехали в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным Михаилом Ходорковским. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).