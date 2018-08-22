Посольство РФ подало запрос в прокуратуру Германии после задержания россиянина

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Посольство России в Германии направило письменный запрос в генпрокуратуру ФРГ с просьбой предоставить информацию о задержании гражданина РФ в Берлине.

"Посольством направлен письменный запрос в Генеральную прокуратуру ФРГ с просьбой предоставить дополнительную информацию об инциденте", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Ранее в среду пресс-служба генпрокуратуры Германии сообщила, что в Берлине задержан россиянин по подозрению в подготовке взрыва. Это Магомед-Али С., ему 31 год, отмечается в сообщении.

В настоящее время ведется обыск в его квартире.

В документе говорится, что гражданина РФ подозревают в том, что вместе с задержанным во Франции Клементом Б. он готовил "тяжкое преступление, угрожающее государству", "преступление с применением взрывчатых веществ".

Следственные меры проводятся в связи с расследованием во Франции в отношении Клемента Б., который был задержан в Марселе 18 апреля. Французская полиция считает, что вместе с сообщниками он хотел устроить теракт.