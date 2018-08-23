В мире

В США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрд

Китай заявил протест и ввел аналогичные пошлины на американские товары

В США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрд
Фото: Reuters

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах в четверг вступили в силу ввозные пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд, как планировалось ранее, о чем предупреждал Вашингтон.

Пекин объявил об аналогичном шаге в отношении импортируемых американских товаров.

Таможенная служба США подтвердила, что с 00:01 (07:01 мск) четверга товары из Китая на сумму $16 млрд в соответствии с установленным списком будут облагаться пошлиной в 25%.

Министерство коммерции КНР распространило заявление, в котором подчеркивается, что "в связи с этим Китай заявляет решительный протест и вынужден продолжать предпринимать ответные шаги".

Одновременно в заявлении говорится, что Китай в ответ на действия Соединенных Штатов подаст иск в арбитраж ВТО, исходя из стремления "защитить механизм многосторонней сводной торговли и свои коренные интересы".

В июле США и Китай на взаимной основе обложили дополнительной ввозной пошлиной товары на сумму $34 млрд. При этом американский президент Дональд Трамп пригрозил, что может ввести дополнительные тарифы на китайские товары еще на $200 млрд.

Как отметили наблюдатели, США не отменили решения о дополнительных тарафах на $16 млрд, несмотря на то, что в настоящее время в Вашингтоне находится делегация Минкоммерции КНР, ведущая переговоры по урегулированию торговых трений.

Китайская сторона неоднократно предупреждала Вашингтон, что решительно выступает против торговой войны, предлагая решать проблемы путем диалога и консультаций. В то же время Пекин заявлял, что будет зеркально отвечать на все протекционистские шаги США, ущемляющие как китайские интересы, так и интересы развития мировой торговли, а также наносящие ущерб самим Соединенным Штатам.

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Теги: США, Китай

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