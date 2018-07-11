Китай ответил США на угрозу введения новых пошлин

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Планы Вашингтона по введению дополнительных ввозных пошлин на новую группу товаров китайского экспорта станут ударом по системе Всемирной торговой организации и по глобализации мировой экономики, заявил помощник китайского министра коммерции Ли Чэнган

От введения специальных тарифов "пострадают компании обеих стран, в торговой войне не бывает победителей", заявил чиновник. "В мировой торговле наступил период хаоса", - сказал Ли Чэнган.

При этом он подтвердил, что "решимость Китая совершенствовать условия для ведения бизнеса в стране и поддерживать многостороннюю систему мировой торговли остается неизменной".

Англоязычная китайская газета China Daily в редакционной статье в среду подчеркнула: "У Китая не остается иного выбора кроме ответа огнем на огонь. Он решительно ответит (на действия США - ИФ), одновременно принимая меры по минимизации урона для своих предприятий и дальнейшего открытия своей экономики для иностранных инвесторов".

Вечером во вторник в США был обнародован новый список товаров китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд, которые будут обложены дополнительной таможенной пошлиной в 10%. Новые тарифы коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, таких, как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры, велосипеды и другие.

Первая партия товаров, поставляемая Китаем в США на сумму в $34 млрд, уже попала под 25-процентные пошлины на минувшей неделе. Китай принял зеркальные меры в отношении американских поставок.