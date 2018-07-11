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Китай ответил США на угрозу введения новых пошлин

Есть обновление от 08:00

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Планы Вашингтона по введению дополнительных ввозных пошлин на новую группу товаров китайского экспорта станут ударом по системе Всемирной торговой организации и по глобализации мировой экономики, заявил помощник китайского министра коммерции Ли Чэнган

От введения специальных тарифов "пострадают компании обеих стран, в торговой войне не бывает победителей", заявил чиновник. "В мировой торговле наступил период хаоса", - сказал Ли Чэнган.

При этом он подтвердил, что "решимость Китая совершенствовать условия для ведения бизнеса в стране и поддерживать многостороннюю систему мировой торговли остается неизменной".

ЭкономикаСША подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлинСША подготовили новый список товаров из Китая для повышения пошлинЧитать подробнее

Англоязычная китайская газета China Daily в редакционной статье в среду подчеркнула: "У Китая не остается иного выбора кроме ответа огнем на огонь. Он решительно ответит (на действия США - ИФ), одновременно принимая меры по минимизации урона для своих предприятий и дальнейшего открытия своей экономики для иностранных инвесторов".

Вечером во вторник в США был обнародован новый список товаров китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд, которые будут обложены дополнительной таможенной пошлиной в 10%. Новые тарифы коснутся тысяч наименований товаров китайского экспорта, таких, как продукты питания, табак, химические товары, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель, изделия из дерева, корма для животных, ковры, велосипеды и другие.

Первая партия товаров, поставляемая Китаем в США на сумму в $34 млрд, уже попала под 25-процентные пошлины на минувшей неделе. Китай принял зеркальные меры в отношении американских поставок.

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Теги: США, Китай

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