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В Грузии нашли вероятные останки пропавших немецких альпинистов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Два человеческих скелета обнаружили иностранные туристы в районе вершины Ушба в регионе Самегрело - Верхняя Сванетия Грузии, сообщают в четверг грузинские СМИ.

По информации СМИ, местные власти не исключают, что останки могут принадлежать пропавшим несколько лет назад иностранным альпинистам.

"Предположительно, это погибшие несколько лет назад туристы, однако пока точно мы все же не можем это утверждать. Интенсивное таяние снега способствовало их обнаружению", - заявил журналистам руководитель службы экономического развития и туризма мэрии Местийского муниципалитета Давид Ратиани.

Между тем грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщает, что обнаруженные на Ушбе останки, предположительно, принадлежат пропавшим год назад альпинистам из Германии.

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии заявили журналистам, что останки в ближайшее время будут доставлены в Тбилиси, где будет проведена экспертиза с целью установления личностей погибших.

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Теги: Грузия

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