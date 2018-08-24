Представители дипмиссии РФ в США посетили Марию Бутину в тюрьме

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские дипломаты нанесли визит арестованной в США россиянке Марии Бутиной.

"Сегодня сотрудники Посольства вновь посетили российскую гражданку, студентку Марию Бутину в американской тюрьме", - говорится в фейсбуке российской дипломатической миссии. Отмечается, что к Бутиной "относятся как к опасному преступнику" из-за чего для нее "осложнены встречи с посетителями и не хватает времени для ознакомления с материалами дела и выстраивания совместно с адвокатами линии защиты".

"Из камеры Марию Бутину выпускают только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе. Воспаление ноги продолжает беспокоить, квалифицированного медицинского обследования не проводится, как и нормального лечения", - говорится в сообщении.

"Направили в тюремную администрацию требование отменить дискриминационные режимы в отношении российской гражданки. В контактах с американскими властями продолжим настаивать на скорейшем освобождении Марии", - добавили российские дипломаты.

По данным российской дипломатической миссии, следующий визит к Бутиной состоится на следующей неделе в среду.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Марии Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Мария Бутина в суде не признала предъявленных ей обвинений.