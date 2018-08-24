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Меркель сочла необходимым наладить хорошие отношения с Россией

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Налаживание хороших отношений с Россией является важным для Германии, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

"Хочу подчеркнуть, что очень важно иметь с Россией хорошие отношения, так как она является соседом Евросоюза, но, с другой стороны, нам надо четко определиться в своей восточной политике", - сказала Меркель в пятницу, выступая перед студентами Тбилисского государственного университета.

При этом она отметила, что "очень сложно наладить отношения с Россией".

"Мы видим, что происходит в связи с Абхазией и Южной Осетией. Германская восточная политика будет ориентирована на перспективу, в частности, на то, чтобы Грузия вновь была бы близка с Европой", - сказала Меркель.

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Теги: Германия, Россия, Ангела Меркель

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