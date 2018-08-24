В Киеве начался военный парад в честь Дня Независимости Украины

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Военный парад в центре Киева, приуроченный к 27-летию независимости Украины и столетию возрождения украинской государственности, проходит на Крещатике в Киеве.

Перед парадом после торжественного поднятия государственного флага была прочитана молитва за украинское войско.

В параде принимают участие 4,5 тыс. украинских военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания. Также в параде впервые за последние годы примет участие армейская авиация - около 30 истребителей, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов.

Новшеством этого парада стало изменение обращения министра обороны к военнослужащим и их отклик на него. Изменились советские приветствия военных со "Здравствуйте, товарищи!" - "Здравия желаем!" на "Слава Украине!" - "Героям слава!". После приветствия военнослужащие отвечают "Слава!"

Командует парадом министр обороны Степан Полторак. Парад принимает президент Украины, верховный главнокомандующий Петр Порошенко.

Kiev ordusu kurtuluş bayramı A post shared by Şiptar🦅 (@yaraliiiii38) on Aug 23, 2018 at 11:41pm PDT

В параде также участвуют 18 иностранных делегаций из разных стран, в том числе парадные расчеты подразделений из Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдавии и группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши а также, знаменосная группа многонациональной бригады "ЛитПолУкрбриг".

Среди VIP-гостей - советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

A post shared by Antonov (@antonoff_ua) on Aug 23, 2018 at 11:13pm PDT