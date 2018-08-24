Трамп призвал американцев учиться распознавать "фейковые новости"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп убежден, что американцам нужно научиться отличать "фейковые новости" от настоящих.

"Людям нужно научиться определять, без цензуры, что правда, а что нет", - написал он в своем твиттере.

При этом президент отметил, что СМИ не уделяют внимания позиции миллионов людей.

"Медиа-гиганты заставляют молчать миллионы людей. Это недопустимо даже при том условии, что при этом нам придется терпеть производителей "фейковых новостей", таких как CNN, чьи рейтинги значительно пострадали", - добавил Трамп.

Social Media Giants are silencing millions of people. Can"t do this even if it means we must continue to hear Fake News like CNN, whose ratings have suffered gravely. People have to figure out what is real, and what is not, without censorship! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

Дональд Трамп регулярно выступает с критикой в отношении ряда СМИ, обвиняя их в создании так называемых фейковых новостей.