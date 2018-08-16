Сотни американских газет примут участие в акции по защите СМИ от нападок Трампа

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Более 350 американских изданий намерены в четверг опубликовать редакционные статьи, в которых журналисты выступят в поддержку свободы прессы и против критики президента США Дональда Трампа в адрес СМИ.

"Более 350 новостных СМИ со всей страны присоединились к кампании в поддержку свободной прессы", - говорится на сайте газеты The Boston Globe, которая организовала эту акцию.

"Основой политики президента Трампа являются непрерывные нападки на свободную прессу. Журналистов считают не соотечественниками, а "врагами народа", - отмечается в сообщении издания.

Среди американских СМИ, которые уже в рамках кампании опубликовали статьи с критикой действий Трампа - The New York Times, The Daily Telegraph и The News and Tribune.

К акции также присоединились некоторые зарубежные издания - в частности, свою колонку опубликовала британская The Guardian.

"Дональд Трамп - не первый президент США, который выступает с нападками на прессу и считает, что к нему относятся несправедливо. Но он стал первым, кто, по всей видимости, придерживается заранее просчитанного и последовательного политического курса, направленного на то, чтобы подорвать, сделать нелегитимной и даже поставить под угрозу работу прессы", - пишет британская газета.

С начала своего президентского срока в январе 2017 года Трамп неоднократно критиковал ряд СМИ за фейковые (неподтвержденные) новости, цель которых, по его мнению, - подогревать в обществе сомнения вокруг таких тем, как возможное вмешательство России в американские выборы.

Противостояние Трампа и многих крупных СМИ США началось еще во время предвыборной гонки. Однако, несмотря на критические публикации журналистов, Трамп выиграл президентские выборы.

Трамп неоднократно заявлял, что считает важным использовать твиттер, так как эта платформа позволяет общаться напрямую с избирателями.