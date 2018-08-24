Пятизвездочный отель в Египте эвакуировали после смерти двух постояльцев

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Британский туроператор Thomas Cook в пятницу утром эвакуировал 301 человека из пятизвездочного отеля Steigenberger Aqua Magic на египетском курорте Хургада после того, как там умерли двое британских туристов, сообщает газета The Independent.

Тела супружеской пары из Великобритании были найдены в одном из номеров отеля в понедельник. Женщина работала в филиале крупнейшего британского туроператора Thomas Cook в небольшом городке Бернли, она умерла от сердечного приступа. Ее муж, как сообщили представители компании, мог скончаться от отравления. Расследование причин смерти продолжается.

Спустя три дня после инцидента туроператор принял решение эвакуировать из отеля всех своих клиентов. В компании назвали это "мерой предосторожности, связанной с тем, что появилась информация о возросшем числе заболеваний постояльцев отеля". Кроме того, возникли предположения, что мужчина мог умереть от заразной болезни.

"Мы понимаем, что это разочарует многих туристов, но считаем свое решение правильным", - цитирует издание заявление Thomas Cook. По данным газеты, эвакуация всех клиентов из отеля - крайне необычное решение для туроператора.

В пятницу клиентов туроператора, чей отдых заканчивается, посадят на самолеты в Великобританию. Тем туристам, чей отдых должен продолжиться, предложат вернуться домой раньше или разместиться в другом отеле без доплат. Для вывоза туристов туроператор направит в Хургаду самолеты с большей вместимостью.

По данным Independent, эксперты Thomas Cook проводили последний аудит отеля Steigenberger Aqua Magic в июле 2018 года, он получил оценку 96 баллов из 100.

В апреле Россия возобновила авиасообщение с Египтом, для россиян стали доступны прямые рейсы в Каир. В отсутствие прямых рейсов в Хургаду и Шарм-аль-Шейх в Египет едут лишь туристы индивидуалы, и турпоток остается небольшим.