Альпинисты застряли на Памире после крушения вертолета в горах Таджикистана

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - После аварии с пятью погибшими, произошедшей 12 августа с вертолетом в горах Таджикистана, около 30 альпинистов из России, других стран СНГ, Европы и США более двух недель не могут дождаться от туроператора рейса для эвакуации. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель туристической группы Вадим Пипич в пятницу.

"Туроператор Pamir Peaks обещает вывезти людей на вертолете 25 августа, однако такие обещания давались ранее неоднократно. Тем не менее, вертолета нет уже две недели, то есть, с самого момента катастрофы Ми-8. Сейчас в лагере находятся около 30 человек, среди которых россияне, жители стран СНГ, Шотландии, Польши и США", - сказал Пипич, поддерживающий контакт с членами группы через спутниковую связь.

Он отметил, что срочная эвакуация туристов необходима в связи с ухудшением состояния их здоровья: некоторые туристы страдают от ангины, дизентерии и обморожения конечностей, находясь в лагере на высоте 4 тыс. метров между пиком Самани (ранее - пик Коммунизма) и пиком Корженевской.

"Каждый из участников группы заплатил туроператору в среднем около $2,5 тыс. за поход. Наибольшая часть суммы включает расходы на транспортировку. 12 августа прибывший за туристами вертолет Ми-8 забрал часть людей и потерпел катастрофу. Другой вертолет за людьми до сих пор не прибыл", - сообщил "Интерфаксу" другой представитель группы, также поддерживающий контакт с находящимися на Памире туристами, Владислав Беляев.

Официальным комментарием ситуации со стороны диппредставительства "Интерфакс" не располагает.

Со своей стороны, в Совете по развитию туризма Таджикистана "Интерфаксу" сообщили, что никаких проблем по вывозу альпинистов нет, на субботу запланирован вертолет.

"По графику вертолет стоит в плане компании "Таджик Эйр" на завтра (субботу). Следующие вылеты будут в воскресенье и понедельник", - заявил представитель Совета по развитию туризма РТ.

"На поляне Москвина находятся 33 человека, из которых 20 наши сотрудники, 13 - альпинистов, в том числе из России, США, Казахстана, Польши и Мексики. Россиян в этой группе четверо. Никто из них не заболел, никаких сложностей ни у кого из них нет. Продукты питания и топливо остались на следующий год, это принятая практика. Зимой там будут находиться другие группы", - добавил представитель Совета.

12 августа в горах Таджикистана в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погибли три российских альпиниста и два члена экипажа. По предварительным данным, причиной случившегося стали сложные погодные условия. Создана следственная группа для расследования причин и обстоятельств данного происшествия.

Посольство РФ в Душанбе ранее сообщало, что четверо из десяти российских альпинистов, пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Памира, были госпитализированы и находились в тяжелом состоянии. Трое из них позже были выписаны из больницы, состояние еще четверых улучшилось.