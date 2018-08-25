Россия направила к берегам Сирии противоминный корабль

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Помимо двух фрегатов с крылатыми ракетами "Калибр" Россия направила в состав эскадры в Средиземном море противоминный корабль, сообщили в субботу в пресс-службе Черноморского флота РФ.

"Морской тральщик "Валентин Пикуль" Черноморского флота пополнит постоянное соединение ВМФ в Средиземном море", - говорится в сообщении флота.

По данным военных, на основании плановой ротации "Валентин Пикуль" заменит морской тральщик "Турбинист", выполняющий задачи в Средиземном море с мая 2018 года.

Тральщик "Турбинист" уже покинул состав постоянного объединения ВМФ РФ в Средиземном море, сообщили представители Черноморского флота.

Ранее Черноморский флот сообщил, что два фрегата с крылатыми ракетами большой дальности - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - в субботу войдут в состав российской эскадры в Средиземном море.

Кроме того, накануне стамбульские сайты сообщили, что российский сторожевой корабль "Пытливый" и два больших десантных корабля "Николай Фильченков" и "Орск" вошли в Средиземное море, пройдя Черноморские проливы.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщили в начале марта в пресс-службе Черноморского флота РФ.

"Калибр" - семейство российских передовых крылатых ракет. Разработаны ОКБ "Новатор" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.