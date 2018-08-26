В Минобороны РФ призвали боевиков в Идлибе отказаться от провокаций

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российские военные призвали боевиков прекратить вооруженные провокации в зоне деэскалации "Идлиб".

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заявил в воскресенье начальник центра генерал-майор Алексей Цыганков. По его словам, в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками из Идлиба более десяти населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

Накануне Цыганков заявил, что более 70% территории сирийской провинции Идлиб находится под контролем боевиков террористических группировок, в частности, "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). "Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы для наступления на Хаму и Алеппо", - сказал Цыганков.

В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что в Сирию на юг зоны деэскалаиции Идлиб прибыли "англоязычные" специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения.

"Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее Хабита", - сказал он.

В субботу Конашенков сказал, что инсценировка применения химического оружия может быть использована США и их союзниками как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.

"С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО "The Sullivans"(Салливанс) ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" AGM-158 JASSM", - сказал Конашенков в субботу.