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Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтанным

Как призналась министр, президента России она пригласила еще в июне и не рассчитывала на его приезд

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтанным
Президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайссль и бизнесмена Вольфганга Мейлингера (справа)
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Австрии Карин Кнайссль рассказала, что пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу еще в июне.

По ее словам, свадьба была частным мероприятием, поэтому негативная реакция в прессе на приезд Путина ее не особенно беспокоила.

Кнайсль рассказала, что пригласила на свадьбу коллег по правительству и Путина, который в то время находился с визитом в Австрии. Министр, по ее признанию, не рассчитывала, что Путин примет приглашение, поэтому праздник планировался исключительно в частном ключе.

"19 июля я узнала об участии российского президента, и этот визит мы и дальше планировали как частное мероприятие", - сказала она в субботу в интервью австрийской радиостанции Osterreich 1.

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Отвечая на вопрос, было ли приглашение президента РФ спонтанным, министр сказала: "Абсолютно".

По ее словам, личных дружеских отношений с Путиным у нее нет. "Нет, у нас были кое-какие интересные переговоры, и теперь состоялся личный контакт", - сказала Кнайсль.

Что касается реакции прессы на визит Путина, то она указала, что "сообщения были не только негативные".

СМИ раскритиковали книксен, который сделала министр перед президентом РФ - на одной из фотографий со свадьбы запечатлен этот момент. "Книксен появился после того, как российский президент поклонился мне, и на этот поклон я ответила книксеном. В комментариях это оценили как акт преклонения, но тот, кто со мной знаком, знает, что я не перед кем не преклоняюсь", - сказала глава МИД.

Как сообщалось, 18 августа президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. Свадьбу отпраздновали в ресторане Gasthaus Tscheppe неподалеку от коммуны Гамлитц в Южной Штирии, примерно в 240 километрах от Вены и в 50 километрах от города Грац. В качестве сюрприза российский президент привез с собой фольклорный ансамбль казаков. В числе приглашенных на свадьбу были австрийский канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

Путин на свадьбе главы МИД Австрии

8 фотографий
Владимир Путин танцует с Карин Кнайссль на ее свадьбеПоздравления молодоженам от австрийского канцлера Себастьяна КурцаКарин Кнайссль танцует с участником хора донских казаковВладимир Путин и Карин КнайссльВладимир Путин среди гостей свадьбыГлава МИД Австрии и Кубанский казачий хор
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Теги: Австрия, Карин Кнайссль, Владимир Путин

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