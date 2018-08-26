В мире

Военные РФ сообщили о возможной инсценировке химатаки в Сирии в ближайшие двое суток

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Сирию на юг зоны деэскалаиции Идлиб прибыли англоязычные специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В миреВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииЧитать подробнее

"Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее Хабита", - сказал он.

"Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса", - сказал российский генерал.

Накануне российские военные заявили, что боевики готовятся применить химоружие в Сирии, и США могут использовать этот как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.

В воскресенье Конашенков сказал, что для инсценировки химической атаки предполагается использовать реактивные снаряды с хлором.

"В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке "поражения" от якобы "химических боеприпасов" и "бочковых бомб" сирийских правительственных сил, постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из "Белых касок" и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ", - сообщил он.

В ночь с 13 на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. По территории САР было выпущено более 100 ракет. По утверждениям руководства стран, удар был нанесен по объектам, связанным с производством химического оружия. По данным российских военных, силами ПВО Сирии была сбита 71 из 103 выпущенных крылатых ракет.

США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на возможную химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск, который эти обвинения отвергает.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сирия, Идлиб

Новости по теме

В мире
Вьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербицидыВьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербициды
По заказу американских властей был создан агент "оранж", который должен был уничтожить растительность и лишить вьетнамских противников пищи и укрытияПодробнее
 Ростуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в БолгарииРостуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в Болгарии
Автобус упал накануне вечером с высоты около 20 метров, погибли 16 человекПодробнее
 Сенатор Джон Маккейн умер в США в возрасте 81 годаСенатор Джон Маккейн умер в США в возрасте 81 года
Больше года он боролся с раком мозгаПодробнее
 Лукашенко анонсировал скорую встречу с ПутинымЛукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным
Белорусский президент рассказал о своих доверительных отношениях с российским коллегойПодробнее
Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтанным
Как призналась министр, президента России она пригласила еще в июне и не рассчитывала на его приездПодробнее
 В Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по Сирии
Источники военного ведомства подтверждают, что террористы планируют провокацию с якобы применением химоружия, чтобы оправдать силовую операцию против ДамаскаПодробнее
 Информаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборами
Выборы в конгресс пройдут этой осеньюПодробнее
 Джон Маккейн прекратил борьбу с ракомДжон Маккейн прекратил борьбу с раком
С прошлого года сенатор проходил лечение в связи с опухолью мозга, но болезнь только прогрессируетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСенатор Джон Маккейн умер в США в возрасте 81 годаВ миреВьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербицидыВ миреРостуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в БолгарииВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 26 августаВ миреГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымВ РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро

В Афганистане ликвидирован один из лидеров ИГИЛ

Землетрясение в Иране привело к гибели трех и ранению свыше 250 человек

Военные РФ сообщили о возможной инсценировке химатаки в Сирии в ближайшие двое суток

Вьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербициды

Вьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербицидыПо заказу американских властей был создан агент "оранж", который должен был уничтожить растительность и лишить вьетнамских противников пищи и укрытия Подробнее

Тела погибших в горах Северной Осетии альпинистов спустили с горы в лагерь

Ростуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в Болгарии

Ростуризм сообщил об отсутствии россиян в упавшем в ущелье автобусе в БолгарииАвтобус упал накануне вечером с высоты около 20 метров, погибли 16 человек Подробнее

Кровля на площади 450 кв. метров сгорела в торговом центре на Урале

Все иммигранты с судна Diciotti сошли на берег Италии

ФотоRed Bull Air Race в КазаниRed Bull Air Race в Казани

Три машины врезались в поднявшийся пролет Володарского моста в Петербурге

Российские спасатели нашли в Японском море опрокинутое северокорейское судно

Из-за пожара в ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 августа

Смерть Джона Маккейна, автокатастрофа в Болгарии, отставка главы МИД Австралии Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru