Военные РФ сообщили о возможной инсценировке химатаки в Сирии в ближайшие двое суток

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Сирию на юг зоны деэскалаиции Идлиб прибыли англоязычные специалисты для инсценировки химической атаки против гражданского населения, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее Хабита", - сказал он.

"Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса", - сказал российский генерал.

Накануне российские военные заявили, что боевики готовятся применить химоружие в Сирии, и США могут использовать этот как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.

В воскресенье Конашенков сказал, что для инсценировки химической атаки предполагается использовать реактивные снаряды с хлором.

"В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке "поражения" от якобы "химических боеприпасов" и "бочковых бомб" сирийских правительственных сил, постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из "Белых касок" и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ", - сообщил он.